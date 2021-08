Il templio che racchiude avvenimenti calcistici di notevole rilevanza, non solo per la città di Gioia Tauro ma per tutta la Piana, ovvero il mitico Cesare Giordano è stato riaperto alle attività sportive dopo anni di inattività. È proprio qui, che l’ ASD. Gioiese 1918 continua la preparazione pre-campionato, nel glorioso stadio ormai come risaputo non più in terra battuta ma sistemato in erba sintetica. Quest’anno la Gioiese parte con serie ambizioni che sono quelle del salto di categoria e proprio all’interno del Cesare Giordano disputerà quasi sicuramente il campionato 2021/2022 cercando il lascia passare per il ritorno nel campionato di Eccellenza. La squadra del presidente Nicola Pulimeni, allenata dal mister Mario Dal Torrione, “autentico privilegio per un campionato di promozione” è stata costruita nei minimi dettagli per essere forte è competitiva nei vari reparti. Ai tanti validi Calciatori locali e gioiesi doc si sono aggiunti altrettanti ragazzi Argentini, che chiamati dallo staff Gioiese sono volati dall’altra parte del mondo per completare l’organico e perorare il progetto Gioiese, che é quello della vittoria del campionato. La squadra, giocando al Cesare Giordano nel centro della città avrà la possibilità di avere il massiccio sostegno della città, che avrà il compito di diventare il dodicesimo uomo in campo, come ai tempi della mitica Gioiese della Serie C2. Questa è la rosa della squadra 2021/2022 Portieri: Rodriguez Nicolas, Randazzo Christian 2003 proveniente dal Licata, Brunazzo Nicolas .

Difensori: Domenico Stillitano ex Soriano, Roberto Antonelli, Francesco Ascone, Angiolino Luppino 2001, Pietro Antonio Nahuel, Carmelo Strangi 2004, Dario Traversa 2004

Centrocampisti: Mirko Tripodi, Franco Pasini, Rocco Artuso, Andres Caseiro, Lucas Coria, Francesco Costantino, Matias Ficcaioli, Jan Llorens, Alfonso Improta, Domenico Mercurio, Antonio Saccà 2001 ex Soriano.

Attaccanti: Valentin Sanchez, Facundo Palacios, Franco Nicolini.

La squadra adotterà un 3 – 5 – 2 modulo fortemente praticato dal mister Gioiese Dal Torrione. La Rosa può essere soggetta a variazione in quanto stanno per entrare in società nuovi giovani imprenditori : Cesare Raso, Giuseppe Raso, Giuseppe Saccà. Cesare Raso assumerà la carica di co-presidente. È comprensibile la volontà di alzare il livello tecnico della rosa con l’acquisizione di giocatori di categoria superiore. Il presidente Nicola Pulimeni, finalmente si stà adoperando con tutte le sue forze affinché la squadra possa tornare a giocare al mitico Cesare Giordano. Attualmente la squadra si stà già lì, allenando, dopo gli interventi di pulizia all’impianto. Il presidente Nicola Pulimeni si è così espresso: abbiamo formalmente protocollato la richiesta all’amministrazione guidata dal sindaco Aldo Alessio e al delegato alla strutture sportive Enzo Filippone affinché ci sia data la gestione del Cesare Giordano, facendoci noi carico di tutti gli oneri ordinari e straordinari per il completamento della stressa, in modo da poter disputare già da settembre il campionato 2021/2022 che inizierà il 19 settembre prossimo. I lavori saranno divisi in due fasi: la prima riguarda il completamento del terreno di gioco visto che esiste solo il manto erboso artificiale completo. Saranno ripristinati gli spogliatoi e si provvederà alla sistemazione anche della sala stampa. Si procederà come secondo step all’intervento che mira alla costruzione di una tribuna mobile. Il rettangolo di gioco dopo l’intervento da parte dei rappresentanti della LND é in fase di omologazione. C ‘è la ferma volontà di dare impulso ai settori giovanili, partendo dalla costituzione di una scuola calcio che prevede anche i corsi di perfezionamento tecnico. La struttura adiacente al Cesare Giordano denominata la “Stazione” verrà dotata di copertura per consentire ai più piccoli gli allenamenti anche in condizioni di avversità atmosferiche. Il presidente Nicola Pulimeni così continua : siamo in fase di definizione per l’assegnazione della struttura del Cesare Giordano, sarà necessario avere la concessione della struttura per 10 + 10 anni. La società Gioiese dovrà sostenere i costi di manutenzione ordinaria senza alcun ausilio da parte del comune; si fa presente che solo per il completamento delle attrezzature e strutture necessarie alle omologazioni è prevista una spesa di €100. 000, anche perché la struttura nel tempo ha subito atti vandalici e furti di notevole consistenza visto che la struttura era abbandonata a se stessa. I settori giovanili saranno guidati da mister Francesco Lanzafame di Catania, con recente passato come responsabile della Primavera del Catania. La squadra al gran completo sarà ufficialmente presentata alla città oggi 28 Agosto alle ore 22 presso la splendida ” Villa Caleo” a Gioia Tauro. Pulimeni così conclude: Ci auguriamo che l’attuale amministrazione possa agevolare e portare a termine la pratica presentata dalla società della Gioiese con l’assegnazione della struttura consentendo ai numerosi estimatori dei colori Viola di poter tornare a sognare. Nel frattempo giovedì 26 agosto scorso la Gioiese ha disputato una amichevole a Gallico contro la squadra locale del Gallico-Catona, militante nel campionato di Eccellenza e che quest’anno si propone per il salto di categoria in Serie D. La partita è finita con un pareggio per 2 a 2. A breve inoltre si terrà anche un open day per scuola calcio e settori giovanili. Clemente Corvo