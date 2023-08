La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Jack Raymond Hindle.

Inglese, nato a Warrington nel 1993, Hindle è esploso nel Barrow (squadra

professionistica della quarta serie inglese) nel 2018, divenendone il capocannoniere nella stagione 2018/19, poi, a causa di problemi personali è passato in prestito al Gateshead e poi al South Shield, squadra della National League inglese. Nel 2021, dopo la scadenza del suo contratto ha firmato per il club malese del Kelantan segnando 3 gol in 10 partite di campionato con il club.

Nel 2022, poi, il trasferimento al Matlock Town, squadra della Premier League

settentrionale.

Dopo un breve passaggio al Radcliffe, Hindle ha firmato per il Flint Town United (la Serie A gallese). Il ritorno in Inghilterra avviene con l’unione al Warrington Rylands nel marzo

2023. A giugno scorso, l’attaccante britannico è stato ingaggiato dal Peninsula Power, squadra della Serie B australiana.

La Società porge il benvenuto al ragazzo nella famiglia Gioiese, con l’augurio di infiammare i cuori dei tifosi con una strepitosa stagione ricca di soddisfazioni.