DI CLEMENTE CORVO

La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Lucas Blas Regueira.

L’italo argentino, classe 97, nativo di Buenos Aires,

è un centrocampista dalle spiccate qualità tecniche che arriva dall’ FC Ordino, squadra militante nella massima serie del campionato di Andorra.

Lucas Blas Regueira è cresciuto calcisticamente nella Nueva Chicago, squadra di Buenos Aires, successivamente ha militato anche con Uai Urquiza e in Spagna con il Club Deportivo tortosa e Club Deportivo Montcada.

Si sta già allenando con i compagni agli ordini di Mister Nocera, dimostrando ottime capacità di adattamento e propensione al lavoro.

La società augura a Lucas una buona continuazione di stagione in casacca viola.