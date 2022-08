Di Clemente Corvo

La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare l’ingresso di Salvatore Carlà nello staff tecnico, in qualità di Team manager.

Si tratta di un ritorno, dato che aveva svolto questo ruolo nel 2010/11, sempre con Nocera in panchina. Carlà nel 2009 ha seguito un corso indetto dal Coni, tra Coverciano e Acqua Acetosa, per Team manager squadre di calcio.

Organizzazione trasferte, allenamenti, contatti squadra-società, saranno i settori di competenza di Salvatore Carlà.

La Società, felice di avere nel proprio entourage un ragazzo dalle sue qualità umane e professionali, augura a Salvatore un campionato ricco di ogni soddisfazione.