La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver richiamato alla guida tecnica della Prima Squadra il sig. Pietro Infantino, già tesserato nella stagione in corso.

A coadiuvare il nuovo percorso sportivo, insieme ad Infantino, uno staff così composto: Vincenzo Prochilo, allenatore in seconda; Domenico Quattrone, preparatore atletico; Ottavio Strano, preparatore dei portieri.

A tutti loro si consegnano i più sinceri auguri di buon lavoro.

Contestualmente, la A.S.D. Cittanova Calcio comunica l’esonero del sig. Antonio La Serra dall’incarico di preparatore dei portieri. A lui un grazie condiviso e convinto per il lavoro svolto fino ad oggi al servizio del progetto giallorosso e gli auguri autentici per il prosieguo professionale.