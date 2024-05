Oggi, 10 maggio 2024, l’ Orchestra “Monteleone Pascoli” si è distinta al Concorso “Giovani interpreti” di Siderno, Categoria Orchestre scuole secondarie di primo grado.

I Ragazzi, guidati dai professori Giusy Alessi, Nicoletta Femia Stefano Calderone e Francesco Luca Laganà, hanno ottenuto il 2° premio con il punteggio di 93 punti su 100.

Un bellissimo risultato soprattutto perché dopo il periodo pandemico è la prima esibizione in un concorso musicale.

La speranza è di continuare a portare avanti lo splendido progetto didattico, artistico e musicale, di grande valenza sociale e aggregativa per tutti gli alunni.

L’orchestra infatti è stata sempre il fiore all’occhiello del nostro Istituto Comprensivo diretto dalla Dottoressa Maria Concetta Muscolino . Questa giornata rappresenta per docenti e ragazzi una nuova primavera musicale che con impegno e passione li vedrà protagonisti su altri palcoscenici.