L’ Avv. Giuseppe Lamalfa si aggiudica il torneo di tennis organizzato dal Circolo Tennis Gioia 1974

DI CLEMENTE CORVO

Si è concluso nella serata di ieri a Gioia Tauro, la VII edizione del torneo di tennis organizzato dal Circolo Tennis Gioia 1974, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palmi.

Il socio Avv. Giuseppe Lamalfa si è aggiudicato il singolare maschile, battendo in finale l’Avv. Antonio Borrello del Foro di RC.

Il vincitore è stato premiato dall’Avv. Mariateresa Carbone, che, a sua volta, ha ricevuto dal Presidente del COA Palmi Avv. Angelo Rossi una targa in ricordo del padre Avv. Claudio Carbone, insigne giurista e primo organizzatore del torneo di tennis dell’Ordine.

Il Circolo Tennis Gioia1974, Ringrazia per la partecipata collaborazione l’Avv. Angelo Rossi, l’Avv. Giuseppe Saletta, tutti i consiglieri del COA Palmi e tutti i numerosi partecipanti al torneo.

Appuntamento al prossimo anno.