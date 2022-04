Oggi, 9 aprile 2022, si sono appena concluse le qualifiche a Melbourne, in Australia, valevoli per il Gran Premio d’Australia di domani. In Q1 molto bene le Ferrari e le Red Bull che si sono confermate prime forze di questo campionato, nonostante la bandiera rossa causata da Stroll e Latifi. In Q2 si confermano ancora le Ferrari con eliminazione a sorpresa di Bottas su Alfa Romeo, che si era dimostrata competitiva nelle gare precedenti. Il Q3 è stato il momento di tensione più alto. Dopo il primo giro, la Ferrari di Leclerc ha guadagnato la pole provvisoria davanti alle due Red Bull con il ferrarista Sainz, che non è riuscito a concludere il giro a causa della bandiera rossa causata dal pluricampione del mondo Alonso (su Alpine). Dopo la ripresa dell’attività in pista Leclerc, con un colpo da biliardo, ha conquistato la pole all’ultimo giro disponibile con il tempo di 1:17.868, staccando il rivale Max Verstappen di +0.286s. Terzo Perez su Red Bull che precede le due Mercedes di Hamilton e Russel, settimo Ricciardo su McLaren, ottavo Occon su Alpine, nono un deludente Sainz su Ferrari e decimo Alonso, senza però aver chiuso il suo giro.

Ancora una volta la Ferrari si dimostra sempre più competitiva nei confronti dei rivali della Red Bull.

