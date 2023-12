L ‘A. S. D. FALCHI MAROPATI CHIEDE IL CAMPO IN ERBA SINTETICA ALL’ AMMINISTRAZIONE LOCALE !

DI CLEMENTE CORVO

L’associazione calcistica A.S.D. FALCHI MAROPATI ha recentemente sollevato una questione importante per il miglioramento delle Infrastrutture sportive.

In una mossa Audace, l’associazione ha formalmente sollecitato l’amministrazione locale di MAROPATI per la realizzazione di un campo in erba sintetica, una richiesta che riflette l’esigenza crescente di strutture sportive moderne e sicure per gli atleti locali. L’iniziativa, guidata dall’ A. S. D. Falchi è stata accolta con grande interesse sia dalla comunità locale che dagli appassionati di calcio. La richiesta si basa sulla necessità di fornire ai giovani atleti un ambiente di gioco sicuro e di qualità superiore, che possa allo stesso tempo stimolare la crescita sportiva e l’interesse per il calcio in città. L’attuale campo di gioco ha mostrato i suoi limiti, soprattutto durante le stagioni piovose, Rendendo difficile mantenere il campo in buone condizioni e sicuro per i giocatori. Un campo in erba sintetica, oltre a richiedere una manutenzione minore, garantirebbe una superficie di gioco uniforme e utilizzabile tutto l’anno, Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. L’ amministrazione locale di MAROPATI si trova ora di fronte alla decisione di investire in questa infrastruttura sportiva, una scelta che potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo dello sport e sul benessere dei giovani atleti. La comunità attende con ansia una risposta positiva e un impegno concreto verso il miglioramento delle condizioni sportive locali.

L’ A. S. D. FALCHI Maropati, dopo lo splendido campionato dell’anno scorso, conclusosi con la meritata promozione in seconda categoria, abbiamo chiesto al dirigente MICHELE ANSELMO capitano del MAROPATI GIOCATORE e UOMO SIMBOLO di MAROPATI, insegnante di scienze motorie che gestisce tra l’altro una valida scuola di calcio insieme alla moglie Rosa Maria Cavallaro considerazioni in merito all’attuale campionato 2023-24.

Allo stesso abbiamo iniziato a chiedere un qualcosa di curioso e cioè da dove deriva il nome della squadra FALCHI MAROPATI ?

” Il Nome Falchi per noi è molto importante, perchè rappresenta un segno di appartenenza per il nostro paese, in quanto è il simbolo inserito nello stendardo del nostro paese.

Il Falco per noi è simbolo di fiducia, lealtà, destrezza e forza. Dovete saper che il falco è uno dei pochi animali in natura che sceglie una compagna e lo fa per tutta la vita.

Noi abbiamo i Falchi Maropati come prima squadra e Giovani Falchi 2007 come settore giovanile “.

Da quanti anni è stata costituita la vostra società?

” La società Falchi Maropati con lo stesso nome calpesta i campi da gioco ormai ininterrottamente dal 1962, portando il falco con orgoglio in giro per la provincia di Reggio Calabria, simbolo che identifica il nome del nostro paese.

Siamo orgogliosi che ormai da diversi decenni riusciamo a gestire con tanti sacrifici una squadra di calcio in un paese così piccolo anche perchè, ormai non è tanto scontato gestire una squadra nel proprio paese, se pensiamo che cittadine come Cinquefrondi e come Polistena attualmente si trovano senza squadra.

Noi tutti ci sentiamo veramente orgogliosi di mantenere in vita il calcio a maropati”.

Dopo lo splendido campionato dell’anno scorso conclusosi con la conquista della promozione in seconda categoria, Quali sono le ambizioni per il campionato 2023-24?

“I Falchi non possono fare altro che pensare a volare sempre più in alto, e anche se siamo una matricola non ci poniamo nessun limite, vogliamo cercare di fare bene anche in questo campionato” .

Rispetto all’organico dei calciatori dell’anno scorso cosa è cambiato?

” Questa è una squadra che nasce con una prerogativa, quella dell’inclusione, Dell ‘ aggregazione del divertimento. Abbiamo confermato i giovani dello scorso anno, (tranne qualcuno che per motivi lavorativi si è dovuto spostare) e agli stessi abbiamo aggiunto qualche altro validissimo ragazzo dei paesi limitrofi”.

Avete mai avuto dei riconoscimenti con la squadra?

” il livello di cultura sportiva è molto alto, infatti, a Maropati sono stati vinti campionati di terza e seconda categoria più volte nell’arco della sua storia calcistica, inoltre sia a livello Giovanile che di prima squadra abbiamo vinto più volte il graditissimo “Premio Disciplina” che sta ad indicare con quale spirito e civiltà il paese è propenso verso lo sport” .

Avete in organico elementi esperti per questa categoria?

” Ci sono almeno 7- 8 giocatori che hanno fatto categorie superiori, il giusto mix fra tanti calciatori giovani promettenti e ragazzi con esperienza”.

Il settore tecnico è rimasto inalterato?

” A livello tecnico abbiamo cambiato solo l’allenatore, lo stesso comunque è rimasto all’interno della società come direttore tecnico”.

L’organigramma societario ha riscontrato nuovi ingressi?

” L ‘ organico societario si é arricchito con altre persone provenienti anche da paesi limitrofi, che stanno dimostrando passione e impegno sotto tutti i punti di vista. questo sta a dimostrare che la nostra società, è molto ospitale, sa coinvolgere la gente e farla appassionare”.

Come è composta la dirigenza?

Il presidente è il parroco del nostro paese, i dirigenti sono di Maropati della frazione di Tritanti e da quest’anno si è aggiunto qualche dirigente di melicucco”.

Essendo il paese molto piccolo da dove attingete i vostri calciatori?

” Come detto prima abbiamo tanti ragazzi che si formano nel nostro settore giovanile, provenienti dai paesi limitrofi, anche perchè ormai siamo una delle poche realtà calcistiche della zona” .

Disponete di un settore giovanile?

” il nostro settore giovanile sono i giovani Falchi squadra creata nel lontano 2007 e che ha visto crescere centinaia di bambini, Credo sia la più antica del territorio, Io penso che se in uno sport non c’è il settore giovanile non ci può essere crescita, il valore di sacrificio, umiltà, collaborazione devono essere coltivati sin da piccoli. Ormai in Italia si pensa a formare solo grandi calciatori e si guarda poco ad aspetti di crescita fondamentali del ragazzo.

Noi abbiamo improntato la scuola calcio prima come scuola di vita e poi come scuola di sport.

Diamo il tempo ai ragazzi di maturare li lasciamo liberi di crescere soprattutto non togliamo a loro giovani Una cosa fondamentale, sia nello sport che nella vita ” la fantasia” , su questo potrei scrivere un libro, Quindi è meglio fermarmi perché penso che molte realtà (anche a livello professionistico) non stiano lavorando bene sui giovani che rappresentano il prossimo futuro”.

La popolazione di Maropati è sempre vicina alla squadra, in effetti ogni domenica è presente allo stadio comunale di Maropati, la popolazione vi dà una considerevole mano di aiuto?

” Diciamo che i Falchi Maropati non giocano mai con 11 giocatori in campo perchè c’è il pubblico che è veramente il 12esimo giocatore , in quanto la squadra è seguita anche in trasferta con parecchi tifosi a seguito” .

Avete chiesto un aiuto una collaborazione all’amministrazione locale?

” Il comune di Maropati è sempre stato vicino allo sport, lo sport ormai è una scienza in continua evoluzione, si è capito l’importanza dello sport, il quale ormai è diventato elemento indispensabile nella vita di ogni individuo, per una crescita morale e fisica. anzi io colgo l’occasione per invitare l’amministrazione Comunale ad investire molto sullo sport, in modo particolare per la sistemazione del campo di gioco con un manto erboso artificiale, perchè anche attraverso lo sport si può vedere la crescita di un paese. “.

Disponete di sponsor che economicamente vi aiutano?

” Le poche attività che ci sono nel nostro paese collaborano per la squadra, diciamo che ormai si è capita l’importanza dello sport e si propongono anche aziende dei paesi limitrofi che collaborano per la crescita di questa bellissima disciplina nel contesto sociale di maropati”.

Soffermandoci sotto un aspetto logistico visto le qualità, le strutture, che in questo piccolo paese esistono, relative ad un centro sportivo con annesso una piscina semi- olimpica a sei corsie, una valida palestra comunale, il tutto inserito in un boschetto naturale con relativo punto di ristoro con annessa una rinomata pizzeria, un campo di calcio che addirittura con un minimo ampliamento relativo alla larghezza dello stesso, che tra l’altro è possibile visto lo spazio attiguo, Potrebbe addirittura essere omologato per disputare un campionato di Eccellenza, A tal proposito chiediamo a Michele Anselmo Come mai l’amministrazione comunale non ha mai pensato ad attingere ai benefici relativi al credito sportivo per adeguare il campo di gioco con un manto erboso artificiale?

” Questo dovremmo chiederlo a loro, so che hanno avuto problemi di organico comunale, ma non saprei dire altro.

Noi in effetti abbiamo una struttura ubicata in una posizione bellissima.

Paese da fare invidia a realtà molto più blasonate, struttura calorosa accogliente in un punto nevralgico del nostro paese; sistema di illuminazione all’avanguardia, tribuna coperta, spogliatoi adatti per accogliere la terna arbitrale.

Annesso al campo abbiamo una piscina semi-olimpica e una bellissima palestra, il tutto circondata da 3000 metri quadrati di area verde e un bellissimo viale con un bellissimo chiosco e giochi per bambini”.

Come mai non non si è mai provveduto a far richieste ai bandi che ogni anno vengono proposti per agevolare i piccoli paesi, quali quelli di ” sport e periferie” ?

” L ‘anno scorso sono andato al Comune e, parlando con il Sindaco, avevo proposto la partecipazione ad un bando sapendo dei continui contributi sportivi per fare emergere questi nostri paesini e incentivare lo sport in in tutte le sue sfaccettature. Sono in attesa insieme a tutta la società di una risposta”.

Perché non rivolgersi al Comitato Regionale della FIGC per avere delucidazioni in merito?

” Su di questo se l’amministrazione attuale vorrebbe, si potrebbe valutare di andare insieme perchè quello che si andrebbe a realizzare valorizzerebbe non solo il Comune di Maropati ma l’intero territorio” .

Ma voi come società avete mai sollecitato in tal senso l’amministrazione locale?

” Io ci provo sempre, quando ho delle proposte cerco sempre collaborazione, anche perchè credo in quello che faccio, la passione per lo sport ha caratterizzato tutta la mia vita, dagli studi al lavoro , mi sono cresciuuto in questo paese e nel mio piccolo sto cercando di contribuire alla qualità della vita nel nostro territorio attraverso lo sport perchè credo che sia una delle più importanti valvole di uscita in un contesto sociale così”.

Una struttura quella del campo sportivo comunale di Maropati dove esiste una splendida tribuna coperta con una consistente capienza di spettatori, dove ci sono degli spogliatoi veramente efficienti con annessi perfino i riscaldamenti,

con un buon impianto di illuminazione.

Questa struttura meriterebbe Certamente un valido manto erboso artificiale.

Se così fosse l’accogliente ed ospitale cittdina di MAROPATI potrebbe diventare veramente la Cittadella Dello SPORT, un punto nevralgico della piana di Gioia Tauro, dove tante squadre potrebbero approfittarne e beneficiare per la preparazione precampionato e per i ritiri infrasettimanali!