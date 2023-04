KLAUS DAVI: “UOMO ARRESTATO A SANTA CATERINA, SUO BAR FU OGGETTO DI UN ATTENTATO INCEDIARIO”

Fabio Cilione titolare del Bar Coffee Club arrestato mercoledi scorso dalla Polizia di Stato balzo’ alle cronache perche’ il suo esercizio fu oggetto di un attentato incendiario che avvenne un mese fa e che Klaus Davi fu in grado di documentare in anteprima. Il giornalista sta conducendo una inchiesta sui contrasti fra i presunti gruppi mafiosi di Santa Caterina in merito alle quali ha diffuso vari video. Il contrasto nel quartiere contrapporrebbe, secondo le interviste realizzate da Davi, la filiera dei Tegano di Archi coordinata da un rampollo figlio di un mammasantissima di Archi attualmente ristretto alleato a un altro esponente di Archi noto grazie anche a un soprannome piuttosto colorito, ad altri gruppi criminali che cercano spazi nel quartiere a nord di Reggio. Klaus Davi si è recato piu’ volte nel bar di Cilione e in tutta la zona e ha parlato con diversi esponenti della Santa Caterina criminale.

“Non si puo’ escludere che siano stati alcuni esponenti dei Tegano ad aver fatto trapelare sulle armi e la droga ritrovata nel negozio di Cilione” ipotizza Klaus Davi. “Non sarebbe la prima volta che utilizzano questi metodi in cui i De Stefano erano maestri,,,,,,,”.

Anche gli autori del vile attentato di cui e’ stato vittima l’onorevole Francesco Cannizzaro nell’agosto del 2022 (in merito al quale il Cilione è completamente estraneo) potrebbero essersi appoggiati su gruppi criminali di Santa Caterina in particolare due gruppi piu volte menzionati da Klaus Davi nelle sue inchieste. Ma su questa inchiesta, affidata alla Dda, non si sa ancora nulla.

Nei prossimi giorni Davi renderà noti altri sviluppi della vicenda di Santa Caterina che sta contrapponendo i Tegano di Archi e le cellule criminali del rione ‘scissioniste’ derivate dalle interviste realizzate con esponenti della Santa Caterina criminale in queste settima