Venerdì 24 giugno, dalle ore 9.00, il giornalista e titolare di una prestigiosa agenzia di comunicazione d’impresa Klaus Davi terrà la prima lezione di comunicazione ai detenuti della Casa Circondariale “Filippo Salsone” di Palmi (RC), alla presenza del garante dei detenuti Paolo Praticò. Nei prossimi mesi, Davi – titolare dell’omonima agenzia di comunicazione fondata nel 1994 che cura la comunicazione per conto di marchi, istituzioni ed enti no profit – terrà diverse lezioni di marketing in un corso semestrale, con particolare focus sull’aspetto della comunicazione sociale. Lo scopo è di fornire ai detenuti gli strumenti per comprendere al meglio il mondo della comunicazione, vero e proprio caposaldo della nostra società. È la prima volta che un personaggio conosciuto offre gratuitamente e senza alcun onere per lo Stato un supporto didattico e sistematico a un istituto carcerario, per di più ad alta sicurezza. L’istituto penitenziario di Palmi, infatti, ospita anche soggetti reclusi per 416 bis, di cui, secondo l’associazione Antigone, un quinto di essi sta scontando condanne definitive.

Non è escluso che questa iniziativa possa essere replicata anche in altri istituti del Sud ma anche nel resto d’Italia.