Katia Gentile incontra i lavoratori del consorzio di Bonifica integrale “Bacino del Tirreno” (ex Valle Lao)

Ieri Katya Gentile, in qualità di Presidente della sesta

commissione del Consiglio regionale della Calabria, ha

incontrato una delegazione di lavoratori del Consorzio di

Bonifica integrale “Bacino del Tirreno” (ex Valle Lao).

La presidente ha inteso ascoltare con attenzione le

rivendicazioni dei lavoratori, anche al fine di avere, da una

diversa prospettiva, un quadro di quello che è la realtà dei

consorzi di bonifica, che rientra tra le materie di competenza

della sesta commissione.

Dalla testimonianza dei protagonisti è emersa una situazione

drammatica in cui versa l’Ente.

Un bilancio negativo con un disavanzo di oltre € 7.000.000,

revisore dei conti dimissionario, scarsa organizzazione degli

uffici del personale, professionisti esterni con incarichi per

progetti di cui non è chiara la definizione degli obiettivi e la

fattibilità.

Con conseguente stato di precarietà per i dipendenti,

mancate retribuzioni e carenza di mano d’opera.

La presidente al termine dell’incontro ha manifestato la ferma

volontà di approfondire, al più presto, tutte le criticità e le

tematiche emerse.

“È un dovere istituzionale individuare di chi e quali siano le

responsabilità che hanno portato alla disastrosa situazione

attuale, che genera disservizi agli utenti, lede la dignità dei

lavoratori e offre una immagine desolante per l’intera regione.

Partendo poi, dalla considerazione che, solo il consorzio

“Bacino del Tirreno” è costituito da ben oltre trenta comuni e

offre servizi ad un’area di circa 117.000 ettari, è evidente

l’impatto e l’importanza che questi tipi di enti hanno sul nostro

territorio.

Ritengo sia necessario approntare una seria e oculata riforma

che preveda una riorganizzazione di tutti i consorzi calabresi.”