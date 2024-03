La Caritas Diocesana di Oppido Mamertina-Palmi, a fronte delle criticità che emergono dal contesto socio-lavorativo del territorio, promuove “Just Start (Up)” un progetto diocesano volto alla promozione e sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile.

L’avvio di un’attività imprenditoriale rappresenta un momento di grande importanza nell’ambito lavorativo e occupazionale e sebbene l’opportunità di realizzare il proprio progetto può promettere notevoli soddisfazioni implica allo stesso tempo una fase iniziale complessa. È richiesta la progettazione di un’idea dalla quale partire al fine di inserirsi con successo nel contesto di mercato nonché la conoscenza, le regole ed il funzionamento di quest’ultimo. Questi elementi costituiscono una sfida ardua, soprattutto per i giovani, poiché comporta fare delle scelte e valutare non solo la fattibilità dell’idea ma anche l’ottenimento di risorse finanziarie.

Attraverso “Just Start (Up)” si intende selezionare, accompagnare, formare e finanziare, nelle modalità indicate nel bando, su tutto il territorio diocesano, idee di impresa. I proponenti riceveranno un percorso gratuito di formazione che fornirà le competenze necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà, si approfondiranno i temi della creazione del business plan, della preparazione della documentazione richiesta per avviare l’attività e quelli delle corrette strategie comunicative, inoltre le idee valutate fattibili potranno ricevere un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro nella forma e nelle modalità indicate nel bando.

Gli aspiranti imprenditori per ricevere ulteriori informazioni potranno rivolgersi alla Caritas Diocesana ai contatti indicati sulla locandina, mentre il bando e la modulistica necessaria per la candidatura sono reperibili sul sito www.isegnideitempiets.it.