Jole Fantozzi uno dei più importanti manager del mondo sanitario è stata nominata dal consiglio dei ministri sub commissario della sanità calabrese. Tante le gatte da pelare per la manager, dal caso dei medici cubani al disastro della sanita’ nel suo insieme, fino ad arrivare alla cacciata del famoso oncologo prof. Pierpaolo Correale da Reggio Calabria.

Intanto la politica regionale inizia a ringraziare la manager

NOTA DELL’ON PASQUALINA STRAFACE

Corigliano-Rossano, 18 settembre 2023 – “Ho appreso con grande piacere della nomina a Sub Commissario deputata alla gestione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari di Jole Fantozzi, già Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria e figura di spessore”.

Così l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Alla Dott.ssa Fantozzi, che andrà ad affiancare il Sub Commissario Ernesto Esposito, mi lega un rapporto lavorativo che sin dal mio insediamento alla guida della Terza Commissione è sempre stato proficuo e funzionale. Con la sua figura la struttura commissariale acquisisce nuove competenze e capacità per continuare con successo sulla strada della riforma della sanità calabrese portata avanti dal Presidente Occhiuto”.

