L’impresa di Jaan Roose: l’atleta estone della Red Bull è partito da Villa San Giovanni per attraversare lo Stretto di Messina su una fune di 1,9 cm di larghezza sospesa a 200 metri di altezza. Impresa non riuscita ai fini del Guiness dei Primati in quanto non valida per regolamento, Roose è caduto 80 metri dalla fine, ma poi si è rialzato. E poi ha fatto fatica a riprendere la posizione, tifo assordante dalla spiaggia.

“Sarà un’impresa speciale – ha detto Jaan Roose – per l’unicità del posto, sospeso fra la costa della Calabria e la Sicilia (…) Mi sto preparando da un anno, dal punto di vista sia fisico, camminando per lunghe distanze, che mentale, focalizzandomi sulla capacità di restare concentrato per 3 o 4 ore, senza distrazioni. È fondamentale curare l’idratazione e trovare il modo di riposare le braccia”. La traversata è stata completata in meno di tre ore.

Traversata completata in meno di 3 ore e la caduta, un momento di stanchezza nel punto più ripido dopo un percorso perfettamente netto, impedisce l’omologazione.