Il governo corre ai ripari, l’allarme è alto, causa le varianti del Coronavirus e la loro velocità di contagio che, sommata all’atteggiamento degli “imbecilli”… ops irresponsabili, rischia di creare una terza ondata più pericolosa delle precedenti.

Sabato scorso è entrato in vigore il primo Dpcm targato Draghi ed oggi ad appena 48 ore una nuova cabina di regia alle ore 17 per adottare nuove misure che entreranno a regime da venerdì prossimo.

Si tratta di ipotesi per ora, ma le certezze della loro applicabilità si stanno concretizzando ogni ora che passa, visto l’aumento dei contagi e i colori di molte regioni tra il rosso e l’arancione.

Nei fatti si vorrebbe riproporre il cosiddetto “modello Natale”, ovvero “rosso” nei giorni festivi ed “arancione” nei feriali per un certo lasso di tempo combaciante con il Dpcm fino a Pasqua e Pasquetta.

Tra le ipotesi sul tavolo, anticipo del coprifuoco dalle 22 alle 19 o alle 20 per evitare assembramenti (irresponsabili) nelle città. Oltre alla proposta di chiudere i negozi laddove sono chiuse le scuole per evitare assembramenti (sempre dagli imbecilli) nelle ore pomeridiane dopo le lezioni della mattina in Dad.

Dopo l’allarme lanciato dal ministro della salute Roberto Speranza il quale ha esordito affermando che “le prossime ore non saranno facili, serve prudenza”. Da qui, la nuova stretta allo studio.

Quindi, come anticipato si dovrebbe passare dalla proroga del divieto di spostamento, che scade il 27 marzo, la quale viene già data per scontata, al coprifuoco anticipato alle 19 (20) per passare dai weekend chiusi e a un innalzamento delle restrizioni come è accaduto nel periodo di Natale. Tutti interventi per cercare di evitare fino alla fine un lockdown generale che metterebbe ulteriormente in ginocchio l’economia.

Intanto è stata firmata la circolare del ministero della Salute che dà il via libera all’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età, esclusi però i soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie. Ù

Restiamo in attesa dentro una situazione dove la luce in fondo al tunnel ancora non si vede.

(GiLar)