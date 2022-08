ItalExit con Paragone – Circolo di Palmi esprime la propria solidarietà all’iniziativa del comitato civico “Salute Negata” e stigmatizza con fermezza le criticità sanitarie del territorio della Piana. “Siamo vicini all’iniziativa del comitato Salute Negata ma – afferma Giuseppe Antonio Germanò, Responsabile Organizzativo di ItalExit della Provincia di RC – riteniamo che, oltre alla protesta simbolica della restituzione delle tessere elettorali, occorra agire per invertire la rotta mediante la scelta di una classe politica dirigente nuova, credibile e preparata. Vogliamo – prosegue Germanò – che nel nostro contesto locale siano immediatamente ripristinati i servizi essenziali di medicina territoriale, ridotti i tempi di attesa delle visite specialistiche e che si proceda al più presto con la costruzione del nuovo ospedale della Piana, senza se e senza ma. Siamo stanchi delle solite promesse a cui la vecchia classe politica ci ha finora abituati

A settembre – conclude Germanò – saremo chiamati alle urne e lì dovremo dare un segnale importante e di controtendenza. Noi di ItalExit per l’Italia con Paragone abbiamo preso l’impegno civico con i cittadini di lottare per il ripristino dei diritti e delle libertà fondamentali, ed il diritto alla salute, che è costituzionalmente garantito, è senza dubbio tra le nostre priorità in agenda”.

Firmato

Avv Giuseppe Germanò ItalExit Palmi