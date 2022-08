Mentre alcune associazioni o enti mandano mezzi di soccorso in paese stranieri Giuseppe Guarino li manda in Calabria dove il parco macchine è la sanità pubblica lascia desiderare.

L’impegno per la sua terra di origine e per​ ARCES-OdV da parte di CAV.E UFF. Giuseppe Guarino Presidente della consociata ARCES di Viadana continua e non si smentisce, infatti e’ gia’ pronta una seconda ambulanza.

Un secondo mezzo che diventerà utile per servire tutto il territorio non solo di Isola ma anche di Crotone e Provincia per trasporti protetti in Italia e anche per i soccorsi.

Questa volta pero’ si necessita per l’acquisto di un piccolo contributo da parte della popolazione del luogo o di un benefattore, pur riconoscendo il momento di crisi particolarmente della sanita’ calabrese e della scarsita’ di mezzi necessari per le emergenze ma anche per i vari trasporti di dialisi e accompagnamento di malati.

Da parte di Giuseppe Guarino “Diamoci tutti una mano, dalle gocce si forma un oceano di generosita’ e solidarieta’, crediamoci anche questa volta.

Verra’ rilasciata apposita ricevuta scaricabile presso la sede sita in Piazza del Popolo.

Giuseppe Guarino