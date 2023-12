Uno sportello dedicato al mondo del lavoro è stato inaugurato ieri, mercoledì 6 dicembre, presso il Comune di Isola Capo Rizzuto. Un progetto pensato sin dall’inizio del mandato amministrativo che ora si concretizza grazie all’intesa con l’agenzia “Target formazione e riqualificazione società cooperativa”. Si tratta di un’agenzia regionale accreditata, scelta dopo aver partecipato a una selezione pubblica tra altre realtà interessate, che farà servizio all’interno di “Palazzo Barracco” per due volte a settimana: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Durante la consegna dell’ufficio, avvenuta ieri, erano presenti il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, il Presidente del Consiglio Luigi Rizzo, l’Assessore Antonella Pagliuso e il consigliere Carlo Cassano che hanno accolto l’agenzia nella persona della d.ssa Teresa Gullà. La società offrirà servizi di consulenza e formazione lavorativa a 360 gradi, ci sarà uno sportello che fornirà orientamento e formazione professionale ai giovani, includendo anche programmi di stage formativi, assistenza nella ricerca di impiego e reinserimento nel mondo lavorativo. Non solo giovani però, l’agenzia, che è anche ente formativo, fornirà servizi e formazioni a tutte le fasce di età, la formazione offerta garantirà un percorso completo, con certificazioni ufficiali di completamento, grazie agli accreditamenti dalla Regione Calabria e col Ministero delle Politiche del Lavoro. L’ente formativo metterà a disposizione personale altamente qualificato per garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati con l’amministrazione comunale nell’ambito dell’orientamento e della formazione al lavoro, soprattutto considerando le sfide poste dalla cessazione o revisione del reddito di cittadinanza.