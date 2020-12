Isola Capo Rizzuto, nasce il primo coordinamento PD della provincia

Nasce a Isola Capo Rizzuto il primo coordinamento del Partito Democratico della provincia di Crotone. Il tutto ha avuto esito positivo nella serata di martedì 22 dicembre al termine di una video conferenza tra i componenti dello stesso partito, a cui ha preso parte anche il commissario provinciale Franco Iacucci. Lo stesso Iacucci nei mesi scorsi aveva incaricato Maria Grazia Vittimberga, sindaco di Isola Capo Rizzuto, di traghettare il partito fino alla nascita del coordinamento, ciò dopo il passo indietro fatto dall’ex coordinatore Roberto Bianchi che si era messo in disparte proprio con la speranza di costituire un gruppo composto da più persone. Il tanto agognato gruppo è nato ed è pronto a prende in mano le redini del partito locale, con la massima unione, come spiega lo stesso Sindaco: “Sono felice che finalmente siamo arrivati ad una soluzione collegiale e ringrazio il commissario Iacucci per la fiducia che mi ha concesso in questi due mesi”. “Periodo in cui – ribatte il primo cittadino – sono state avviate una serie di consultazioni, grazie anche alla stretta collaborazione di Guglielmo Liò e Dino Procopio, dove abbiamo ascoltato le diverse anime del partito per cercare di arrivare ad un gruppo univoco, senza escludere nessuno”. Del nuovo coordinamento, però, non farà parte colei che è stata decisiva per la nascita del gruppo, ovvero la stessa Vittimberga: “In questo momento particolare per il nostro territorio – sottolinea il primo cittadino – non voglio avere distrazioni, il Partito Democratico resta il mio partito e sarò sempre presente agli incontri, ma ora devo pensare ai miei cittadini e sono certa che il coordinamento mi starà vicino fino al termine di questa missione. Ho piena fiducia in ognuno di loro”. Al termine dell’incontro, si è proceduto alla nomina degli otto elementi che dovranno traghettare il partito fino alla fase congressuale e nel frattempo dovranno occuparsi di elezioni provinciali e regionali, si tratta di: Guglielmo Liò, Dino Procopio, Roberto Bianchi, Gaspare Cavaliere, Andrea Filici, Ezia Sanzi, Amalia Pullano e Pietro Bruno, al quale nei prossimi giorni si aggiungerà un’altra persona. Soddisfatto dell’ottimo risultato anche il commissario Franco Iacucci, che nell’augurare buon lavoro alla nuova conduzione precisa: “La nascita di questo coordinamento è importante anche per la posizione strategica che ricopre il territorio di Isola Capo Rizzuto, oltre ad essere il secondo comune più grande della provincia dopo Crotone”. “Questo organismo, che rappresenta tutte le anime del Partito, lo definisco, oltre che base fondamentale per una ripartenza del PD anche rivoluzionario”. “Spero e sono convito – ribatte in conclusione Iacucci – che da qui possa partire una nuova vita per il nostro Partito, Isola Capo Rizzuto deve essere da traino per tutte le altre realtà della provincia, della Regione ma anche dell’intero panorama nazionale, per far si che il PD torni ad essere compatto e punto di riferimento dei cittadini”.