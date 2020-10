Isola Capo Rizzuto, lotta all’abusivismo, sequestrati due manufatti in località Mazzotta

Continua senza sosta la lotta all’abusivismo da parte dell’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, che in piena sintonia con il comando della Polizia Locale, con a capo il comandante Francesco Iorno, già da tempo ha intensificato i controlli sul territorio. Nella mattinata odierna un nuovo sequestro preventivo è stato comminato ad un cittadino locale, R.Z. classe 58, deferito alla procura della Repubblica per aver realizzato due manufatti abusivi, di circa 300mq ciascuno, in località Mazzotta. Lo stesso ha ammesso ogni responsabilità quale committente ed esecutore dei lavori, avviati senza alcuna autorizzazione.



Gli immobili, già in avanzato stato di costruzione, sono stati sottoposti a sequestro preventivo di PG, effettuato di iniziativa dagli agenti della polizia locale e pertanto in attesa della convalida da parte della Autorità Giudiziaria.