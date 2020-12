Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta, ORDINARIA, per il giorno 29.12.2020 alle ore 10:00 in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 30.12.2020, alle ore 10:00, presso la sala Consiliare sita in palazzo Baracco del Comune di Isola di Capo Rizzuto, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE;

2. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. A/SENTENZA N. 286/2020 – GIUDICE DI PACE DI CROTONE;

3. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. A/SENTENZA N. 2520/2019 – GIUDICE DI PACE DI CATANZARO;

4. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. A/SENTENZA N. 372/2020 – GIUDICE DI PACE DI ROSSANO;

5. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DISCENDENTE DALLA SENTENZA N. 1521/2020 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO NEL PROC. N. 2397/2019;

6. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO 2016, N.175 MODIFICATO DAL D.LGS N.100 DEL 16/06/2017;

7. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 PER L’APPLICAZIONE DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 INTEGRATA CON DELIBERAZIONE 238/2020

8. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011.

Con successiva integrazione è stato aggiunto all’ordine del giorno anche il segunte punto:

9. RICONOSCIEMNTO DEBITO FUORI BOLANCIO DISCENDENTE DA DECRETI INGIUNTIVI N° 875/2019, NEL PROC. N° NRG2073/2019 E 977/2019 EMESSI DAL TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A.

A seguito delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non sarà consentito l’accesso al pubblico.

