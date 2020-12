Isola Capo Rizzuto, approvvigionamento idrico : “al via i lavori per una maggiore fornitura”

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, tra mille difficoltà dovute alla pandemia in atto, eventi alluvionali e altre emergenze, sta cercando di risolvere una volta per tutte la grave situazione legata alle continue interruzioni idriche che da sempre costringono i cittadini a rinunciare per svariati giorni consecutivi alla risorsa più importante. Nei mesi scorsi, il Sindaco, ha chiesto spesso al Consorzio di Bonifica una maggiore fornitura idrica, ciò però non basta, considerando che la popolazione negli anni è cresciuta in maniera esponenziale ed oggi Isola Capo Rizzuto tocca quasi i ventimila abitanti: la città necessità di interventi più concreti. L’obiettivo principale dell’amministrazione Vittimberga, grazie anche fattivo supporto del consigliere delegato Santo Pullano e di un’ottima coordinazione con gli uffici preposti, è quello di realizzare nel lungo termine una condotta diretta e autonoma che dal lago di Sant’Anna arrivi direttamente al potabilizzatore cittadino, garantendo così un approvvigionamento certo e continuativo. Questo, però, è un progetto che oltre ad essere lungo nei tempi, richiede anche costi non indifferenti e perciò verrà realizzato, si spera, nell’arco dei quattro anni di amministrazione. Nel frattempo si sta lavorando ad un secondo progetto provvisorio e risolutivo nel breve termine, ovvero la realizzazione di alcuni pozzi a monte di Isola Capo Rizzuto che possano garantire comunque un servizio efficiente e risolvere in gran parte il problema relativo all’approvvigionamento di acqua nelle case dei cittadini.



Inoltre, in coordinamento con Congesi, a breve si procederà ad installare un gruppo di pompaggio per soddisfare le esigenze del rione Colosimo Nord, da sempre soggetto a continue interruzioni della fornitura idrica. E’ chiaro, quindi, che l’amministrazione ha avviato una serie di procedure per risolvere il problema in maniera definitiva, l’obiettivo è quello di rendere efficiente un servizio che fino ad oggi è risultato carente.