Isola C.R., Insediata la commissione per il “Piano di Dimensionamento della rete scolastico”

Nella giornata di martedì 9 aprile, si è insediata l’ottava commissione consiliare per il “Piano di Dimensionamento della rete scolastica”, ufficialmente approvata con delibera del Consiglio Comunale il 9 marzo. Il punto all’ordine del giorno della convocazione era l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, ruoli assegnati rispettivamente a Raffaele Gareri della maggioranza e Luigina Vallone dell’opposizione. Entrambe le scelte sono state accettate all’unanimità dai consiglieri presenti. La commissione è composta da nove membri: cinque della maggioranza (Raffaele Gareri, Domenico Bruno, Carlo Cassano, Santino Iuliano e Santo Pullano) e quattro della minoranza (Luigina Vallone, Maurizio Piscitelli, Martina Mercurio e Gaspare Cavaliere, questi ultimi due assenti durante l’insediamento). Durante la seduta, presieduta dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, è stata sottolineata l’importanza del nuovo Polo ottenuto da Isola Capo Rizzuto, l’unico comune della provincia ad averlo ottenuto nei nuovi piani di dimensionamento promossi da Governo e Regione. La stessa Vittimberga ha proposto Raffaele Gareri come Presidente, considerando anche il suo ruolo di Consigliere Provinciale; la proposta è stata accettata all’unanimità, così come la scelta di Luigina Vallone come Vice Presidente, proposta dal consigliere Piscitelli.

Durante la seduta si è anche discusso dell’importanza di migliorare l’offerta formativa delle scuole primarie del territorio, al fine di evitare che alcune famiglie optino per l’iscrizione dei propri figli a Crotone, come avviene da anni. Tra le proposte per il nuovo polo di istruzione secondaria, oltre a potenziare l’Istituto Alberghiero, si sta valutando la possibilità di richiedere un polo della Musica, ossia un Liceo Musicale e Coristico. Questo primo incontro è stato fondamentale per l’insediamento della commissione e l’elezione del Presidente e del Vice Presidente. Successivamente, invece, la commissione sarà ampliata coinvolgendo anche professionisti del settore e dirigenti scolastici. Isola Capo Rizzuto punta molto su questo nuovo dimensionamento, con l’obiettivo di creare una scuola secondaria altamente formativa per attrarre gli studenti di tutta la provincia.