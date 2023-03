Ci sarà anche la proposta del gruppo consiliare “Orizzonti Nuovi”, di conferire una medaglia al merito civile ai cittadini di Crotone e Cutro e alle associazioni di Protezione Civile di Isola di Capo Rizzuto, nel corso del consiglio comunale del 22 marzo. La seduta, convocata in data odierna per dal Presidente del Consiglio Luigi Rizzo, con prima convocazione per mercoledì 22 marzo alle ore 15.00, prevede 13 punti all’ordine del giorno. L’ultimo in discussione riguarda, come detto in apertura, la richiesta del gruppo di maggioranza che vuole rafforzare il lavoro fatto in sintonia tra i tre comuni limitrofi e mettere in risalto soprattutto la forza dei volontari di Isola di Capo Rizzuto. La richiesta, protocollata mercoledì 15 marzo, è stata discussa il giorno giovedì 16 in conferenza consiliare ed inserita immediatamente nella discussione di consiglio. Tra gli altri punti all’ordine del giorno ci sarà anche la surroga del Consigliere dimissionario Massimo Laface con l’ingresso tra i banchi di Martina Mercurio. Poi ancora la discussione sulle aree comunali all’interno dell’aree P.E.E.P; una modifica al regolamento generale dell’entrate comunali; regolamenti dei mercati stagionali e delle manifestazioni natalizie. Poi si passa ai tributi con la conferma delle aliquote Irpef e Imu. Infine due pese d’atto inerenti l’ambito sociale-assistenziale. In allegato la convocazione completa.