Gioia Tauro, la farmacia “i Portici”, in prima fila nella lotta al covid-19

La farmacia “I portici” situata nella centralissima SS111 a Gioia Tauro, diretta da farmaciste con piglio manageriale, ma con un occhio attento alla solidarietà. La farmacia si è distinta nella perfetta organizzazione nella lotta al covid -19. Durante la fase acuta del virus era un vero punto di riferimento per i gioiesi e non solo. Stesso discorso per tamponi effettuati in piena sicurezza all’ingresso dalla farmacia. La redazione di Approdo Calabria si complimenta con i gestori per l’accurata organizzazione e professionalità.