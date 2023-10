Cari Colleghi,

il grande porto di Gioia Tauro, che, negli ultimi anni è in progressiva crescita

numerica per la movimentazione dei containers e delle autovetture, è, oggi più che

mai, una grande realtà e rappresenta un’opportunità inedita di sviluppo per il

territorio locale, per la Calabria, l’Italia e l’Europa intera.

Da solo rappresenta il 50% del PIL privato calabrese.

A causa della direttiva UE n. 2023/959 ETS – varata nell’ambito del pacchetto “Fit

For 55” per la riduzione dei consumi in atmosfera, adesso, il porto dei record è a

rischio chiusura o, quantomeno, di una drastica riduzione di occupazione ed

investimenti.

Il pericolo è imminente. Non possiamo permetterci il lusso che questo porto venga

chiuso davanti ai nostri stessi occhi. Occorre agire e farlo con tempestività!

Proprio per questo, unitamente al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei

Mari Tirreno Meridionale e Ionio, a seguito di una riunione tenutasi ieri con le

OO.SS., i rappresentanti delle imprese ed i Sindaci dei Comuni di Gioia Tauro e San

Ferdinando, abbiamo predisposto l’accluso “Manifesto per la difesa del Porto di

Gioia Tauro”, che Vi invitiamo a leggere ed a condividere ufficialmente, mediante

sottoscrizione, da comunicare direttamente al Presidente Andrea Agostinelli,

attraverso la seguente e.mail: presidente@portodigioiatauro.it

Inoltre, vista l’importanza della problematica, Vi invitiamo a partecipare alla

manifestazione in programma, davanti al Gate d’ingresso del Porto di Gioia Tauro,

lunedì, 16 Ottobre, alle ore 13 ed alla quale parteciperanno i portuali, nonché

auspicabilmente ed in modo compatto le popolazioni dei Comuni della Piana.

A detta manifestazione, hanno già confermato adesione, mediante la rispettiva

presenza, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nonché il

Presidente dell’AdSP dello Stretto, ing. Mario Mega.

Vista la gravità della problematica e l’importanza della suddetta iniziativa a difesa

del Porto di Gioia Tauro, della quale Vi chiediamo di assicurare la più ampia

diffusione, mediante pubblicazione del manifesto presso le Vostre Città ed appello

a partecipare alle rispettive comunità, Vi invitiamo tutti a presenziare alla

manifestazione, con la fascia tricolore, in rappresentanza degli Enti sovrintesi.

Difendiamo il Porto di Gioia Tauro, fondamentale risorsa nazionale di sviluppo per

il “sistema paese”, con una grande manifestazione, pacifica e democratica per il bene

della Calabria, dell’Italia e dell’Europa!