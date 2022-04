Rimasto ustionato gravemente un 33enne avvolto dalle fiamme e trasferito d’urgenza con l’elisoccorso. L’uomo pare che stesse dando fuoco a delle sterpaglie in contrada Petraro tra i due ex comuni di Corigliano e di Rossano. Non è da escludere un ritorno di fiamma nella fase di accensione. Gravi le ustioni, pare di secondo grado. Allertato il centro di grandi ustioni di Brindisi. Il 33enne è nel frattempo stato curato dai sanitari del pronto soccorso del presidio ospedaliero Nicola Giannettasio di Rossano.