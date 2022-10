Oggi (Ieri NdR) 4 ottobre 2022 ricorre il primo anniversario della scomparsa del Tenente Alfredo Fragomeli, Comandante della Polizia Municipale di Roccella Ionica, vittima, assieme alla cara Giusy Bruzzese, impiegata del Comune di Roccella e al Maresciallo Silvestro Romeo, del tragico incidente occorso il 30 agosto 2021.

In questi mesi abbiamo ricordato Alfredo e Giusy in più di una occasione e abbiamo constatato come il tempo abbia rafforzato ancora di più i sentimenti di affetto e di stima collettiva che lega il loro ricordo alla comunità di Roccella.

Per questi motivi, certi di interpretare il comune sentire dei nostri cittadini, abbiamo deciso di dare corpo alla volontà collettivamente espressa di dare un segno tangibile del ricordo di questi due straordinari interpreti del pubblico impiego come missione a favore della collettività.

Pertanto la Giunta Comunale riunitasi oggi ha deliberato di intitolare il Comando di Polizia Municipale alla memoria del Tenente Alfredo Fragomeli e la sala riunioni dei nuovi uffici comunali alla memoria di Giusy Bruzzese.

Al contempo si è deciso di fissare per il prossimo 15 ottobre la cerimonia di intitolazione, al termine della quale saranno aperti i nuovi uffici comunali di Via Sonnino dove, a partire dal lunedì 17 ottobre, saranno attivi gli uffici oggi ubicati presso la sede di Via Cristoforo Colombo (con l’avviso che i soli uffici demografici rimarranno aperti presso tale sede fino al 21 ottobre).

Daremo in seguito i dettagli organizzativi della cerimonia alla quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare.