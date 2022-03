DI CLEMENTE CORVO

In riferimento alle ultime incomprensibili polemiche relative all’intitolazione ufficiale dello stadio polivalente Pasquale Stanganelli, dove tra l’altro si sta ignorando la delibera di giunta numero 154 del 23 agosto 2011 votata ad unanimità dall’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco avvocato Renato Bellofiore, ci siamo rivolti a lui per avere dovuti ragguagli in merito. Allo stesso gli abbiamo chiesto :

Per quanto riguarda la querelle in atto sull’ intitolazione dello stadio polivalente al compianto Pasquale Stanganelli, proposto giustamente dalla tua amministrazione cosa ci vuoi dire?

“Intervengo sulla querelle in atto solo per la voglia di non dimenticare personaggi che, a livello locale, hanno fatto la storia dello sport gioiese e mi riferisco alla dimenticata intitolazione del campo sportivo polivalente che doveva essere dedicata a Pasquale Stanganelli.

Occorre sapere che oltre 10 anni fa fu la mia amministrazione comunale che approvò la Delibera di Giunta n. 154/2011 per far intitolare il campo sportivo polivalente a Pasquale Stanganelli, ossia a colui che per oltre cinquant’anni ha trasmesso quella sua grandissima passione per il calcio ad intere generazioni, quei valori dell’attaccamento allo sport scevro da interessi e quella solidarietà sportiva che gli hanno fatto meritare la stima, l’affetto e la gratitudine di tutti i cittadini e sportivi gioiesi “.

Da cosa è stata mossa la determinazione vostra nella intitolazione dello stadio al nostro grande concittadino Pasquale Stanganelli?

“La determinazione di tale intitolazione era mossa dalla volontà di rendere onore alla grande passione e all’impegno profuso dal nostro concittadino nell’ambito calcistico locale. Per chi non lo sapesse Pasquale Stanganelli fu Presidente della delegazione zonale della FIGC di Gioia Tauro, grande tifoso della gioiese e dirigente della squadra per interi lustri, simbolo di attaccamento ai valori veri dello sport quelli della lealtà, della correttezza e della passione per lo sport vero senza violenza.

Non solo. Mi preme dire che quella decisione, presa all’unanimità dalla maggioranza in sintonia anche con la minoranza comunale, scaturì dal fatto che tutti insieme abbiamo sempre creduto che la storia del calcio e dello sport cittadino gioiese non potesse essere raccontata prescindendo dal ricordo del compianto Pasquale Stanganelli, che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti gli sportivi gioiesi. Ed è proprio in virtù del suo vivo e costante impegno nella vita sportiva della città e della sua dedizione al calcio locale, che è stato sempre considerato all’unanimità un punto di riferimento per calciatori, atleti e sportivi locali.

Pe questi motivi la mia Amministrazione, condividendo il diffuso sentimento di stima verso questo uomo semplice che tanto ha dato in termini sportivi alla nostra città, intese rendergli il giusto omaggio intitolando alla sua memoria la struttura sportiva polivalente sita lungo la Strada Provinciale per Rizziconi “.

Tu insieme ai tuoi due assessori allo sport Gaetano Condello e Nino Ianní, negli anni scorsi avete dato veramente un’importanza notevole alla promozione delle attività sportive nella città.

“Sì, la mia amministrazione comunale, con i due assessori allo sport Gaetano Condello e Nino Iannì, ha dato molta importanza alla promozione delle attività sportive nella nostra città ed in particolare verso tutti quegli sport, tra cui il calcio, che hanno da sempre contribuito alla coesione sociale cittadina e all’educazione dei nostri giovani trasmettendogli sani principi, tra i tanti l’etica e la solidarietà, il rispetto, l’integrazione, la sana competizione, la disciplina e costanza, l’impegno e sacrificio “.

Qual’ è il tuo auspicio in questo momento attuale nei confronti di questa inspiegabile querelle?

“L’ auspicio adesso è che anche l’attuale amministrazione voglia confermare la delibera di Giunta 154/2011 con la quale si è avviata ufficialmente la procedura di intitolazione dello Stadio Polivalente a Pasquale Stanganelli” .

Come mai l’iter burocratico non si è potuto completare con la tua amministrazione?

” Purtroppo l’iter burocratico amministrativo non si è potuto completare con la mia amministrazione in quanto Pasquale Stanganelli era deceduto da meno di dieci anni, periodo necessario per poter dedicare a persone qualsiasi monumento o altro in luogo pubblico .

Oggi sarebbe opportuno non perdere altro tempo considerato che si tratta di una intitolazione condivisa ed amata dagli stessi cittadini gioiesi “.

Tra le tantissime problematiche che affliggono la città ci auguriamo che almeno il buon senso possa privilegiare nei confronti di un grande uomo di sport e di vita che ha dato tanto decoro alla città di Gioia Tauro e che merita l’ intitolazione dello stadio polivalente.