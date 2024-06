Intitolato a Carmelo Pinto il Laboratorio di grafica del Liceo Artistico “Gerace” di Cittanova

I grandi insegnanti della scuola non muoiono mai, vivono nei ricordi dei colleghi e degli alunni che hanno avuto il piacere di condividerne gli insegnamenti. Carmelo Pinto è stato un insegnante che ha lasciato tanto alla scuola ed ai sui alunni, ha lasciato la traccia di un insegnante sincero, trasparente ed umile, sempre disponibile con i colleghi e con gli alunni che amava al di là delle ore di lavoro.

E’ per questo che oggi a meno di un anno dalla sua scomparsa è stata promossa l’iniziativa di intitolare un intero laboratorio a suo nome.



Su iniziativa della Prof.ssa Maria Sgambetterra e con il prestigioso aiuto del Prof. Rino Risola è stata creata in laboratorio una targa in metallo che rappresenta il profilo del Prof. Pinto. Un profilo che raffigura la sua traccia di vita, ferma e trasparente con tratti spigolosi, ma sinceri.

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Timpano con un discorso toccante ha ricordato alcuni tratti personali della vita scolastica del professore ed alla presenza del collega Don Domenico Cacciatore è stata scoperta e benedetta la targa del laboratorio “Carmelo Pinto”.

Presenti ex alunni, che diventati alcuni anche insegnanti, esprimono oggi quello che hanno appreso da Carmelo ed è per questo motivo che i “grandi Prof. non muoiono mai”.