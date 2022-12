INTIMIDAZIONE AL COORDINATORE DI FORZA ITALIA VILLA S.G., IL VICE DE MARCO: “AL FIANCO DI DANIELE UN INTERO PARTITO E TUTTA LA COMUNITÀ VILLESE”

“Daniele Siclari ha le spalle larghe e la tranquillità di chi sa di non aver mai fatto male a nessuno. Come se non bastasse, sa benissimo che al suo fianco c’è il Coordinamento provinciale di Forza Italia, ci siamo tutti noi del Gruppo azzurro villese, c’è tutta la nostra Comunità. Perché Daniele sa farsi apprezzare a prescindere dagli schieramenti politici, per la persona che è. Siamo con lui, ora più di prima!”.

Lo afferma in una nota stampa il Vice Coordinatore Vicario di Forza Italia Villa San Giovanni, Domenico De Marco, esprimendo tutta la compattezza del Direttivo azzurro e della Comunità villese attorno al Coordinatore comunale, Daniele Siclari, divenuto bersaglio di una vile intimidazione.

“Un episodio ignobile, che si racconta da sé, non ha bisogno di ulteriori commenti. Ciò che ci preme far emergere come gruppo comunale è che l’attività di Daniele Siclari, e quindi quella di ognuno di noi, non è minimamente condizionabile. L’attività che stiamo svolgendo come persone e come partito è stata, è e sarà sempre improntata all’interesse della collettività e continueremo a fare il nostro lavoro, a testa alta, con determinazione, senza abbassare la guardia.”.