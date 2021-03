Cetraro, Presidio promosso da Libera, Di Natale: “Cetraro non è sola. Servono maggiori Presidi di legge per combattere la criminalità organizzata”.

“Ho riposto ‘Presente’ all’appello lanciato con prontezza dall’associazione ‘Libera contro le Mafie’, che ringrazio, partecipando alla manifestazione pubblica nei pressi della caserma dei Carabinieri nella Marina di Cetraro, perché le istituzioni hanno il dovere di metterci la faccia nella lotta alla criminalità organizzata”. È quanto afferma il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta, Graziano Di Natale, che così prosegue: “Quanto accaduto a Cetraro ieri sera è un chiaro attentato allo Stato Italiano. Voglio ribadire la mia vicinanza alla cittadinanza perché non è sola. Cetraro è la Calabria e vedere oggi così tanti ammimistrarori, sindaci, colleghi consiglieri, il presidente della commissione parlamentare antimafia, On. Nicola Morra e così tanti cittadini esternare tutta la propria indignazione per quanto avvenuto è un bel segnale.

Chi ieri ha intimidito il Maresciallo D’Ambrosio dovrà essere consegnato alla giustizia quanto prima”. Di Natale prosegue rinnovando sostegno alle forze dell’ordine. “Conscio del ruolo istituzionale che ricopro, faccio mia la volontà popolare di implementare i presidi di legalità sul territorio. Azione che doveva essere compiuta prima. Auspico l’elevazione della Caserma di Cetraro a Tenenza dei Carabinieri. Il mio impegno -conclude il consigliere regionale- sarà finalizzato al raggiungimento, dopo anni di sole promesse, di questo importante obiettivo. Servirà il coinvolgimento delle istituzioni senza colore politico. Un segno di maturità imprescindibile per questo territorio. Resto a disposizione e prometto massimo impegno, essendo, tra l’altro, orgogliosamente figlio di un Servitore dello Stato”.

Magorno: “A Cetraro per sostenere gli operatori della legalità”

Ho partecipato al sit-in organizzato da Libera a Cetraro per sostenere il Maresciallo D’Ambrosio e l’Arma dei Carabinieri. La #Calabria è una regione meravigliosa e la parte migliore sono le tante persone che operano per la #legalità. I gravi fatti di ieri sera non fermeranno l’opera di chi costruisce un futuro migliore.

Molinaro (Lega): condanno il vile atto a Cetraro nei confronti del maresciallo D’Ambrosio

“Condanno con forza il vile gesto intimidatorio compiuto a Cetraro e indirizzato nei confronti del Maresciallo dei Carabinieri Orlando D’Ambrosio. A questo servitore dello Stato, alla sua famiglia, a tutta l’Arma dei Carabinieri quotidianamente impegnata sul territorio e punto di riferimento costante in ogni occasione e alla comunità di Cetraro va tutta la mia solidarietà. Vigliacchi che operano nell’ombra e forse anche i soliti (ig)noti hanno voluto dimostrare la protervia criminale che li contraddistingue e ancora una volta hanno avvalorato di essere dannosi per questo territorio e la Calabria. Questo atto dimostra però la debolezza di queste persone che non riusciranno a fermare il sentimento e la voglia di riscatto da parte di chi vuole costruire un futuro diverso e migliore: Questi criminali stiano sicuri: non prevarranno! Riusciremo a sconfiggere questa ignobile piaga insieme alla stragrande maggioranza di persone oneste e alla incisiva ed efficace opera della Magistratura e delle Forze dell’Ordine”.