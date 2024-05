L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica di aver appreso del provvedimento di interdizione a contrarre con la Pubblica amministrazione emesso nei confronti della società “Ecologia Oggi s.p.a.”, società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti per il Comune di Reggio Calabria.

Gli uffici comunali dei competenti Settori sono in queste ore al lavoro per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione che, nel rispetto della normativa vigente, garantisca la regolare prosecuzione del servizio che, va rimarcato, non ha subito alcuna interruzione. La gestione dei rifiuti urbani, infatti, è un servizio pubblico essenziale e, come tale, non può essere interrotto.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria informerà in modo costante e tempestivo la cittadinanza in merito ad eventuali ulteriori sviluppi della vicenda che dovessero interessare la collettività.