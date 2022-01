Il Natale dell’Inter Club Taurianova si è rinnovato e concretizzato in un altro importante gesto di solidarietà.

In un incontro avvenuto presso la Comunità Luigi Monti di Polistena, struttura polivalente di accoglienza e formazione di minori, il Direttore fratel Stefano Caria ha ricevuto, da una delegazione dell’Inter Club Taurianova, guidata dal Presidente Arch. Giacomo Carioti insieme al Segretario Paolo Gallo ed il Consigliere Giuseppe Campanaro, un assegno dal valore di Euro 300 per alleviare le difficoltà nella gestione della comunità.

Fin dalla sua fondazione e anche nel corso di questa terribile pandemia, in occasione delle festività, l’Inter Club Taurianova rinnova, come sempre, il proprio fattivo supporto sociale alla collettività.

Nella difficoltà quotidiana, causa restrizioni, l’Inter Club Taurianova non ha mai smesso di operare, non solo solidarietà, ma tanto altro, il giorno dell’Epifania, come da tradizione, ha distribuito ai bambini e ragazzi di fede nerazzurra le tradizionali calze colme di dolci e numerosi gadget firmati Internazionale Milano.

Ancora beneficienza, tornando indietro alla scorsa primavera quando i soci autotassandosi, sono riusciti a raccogliere 2500 Euro destinandoli alle famiglie bisognose colpite dalla pandemia e senza lavoro a causa del lockdown.

Questo è l’Inter Club Taurianova, una piccola realtà oltre lo sport, che con impegno, unita ad una condivisa identità di fini e vedute, ha contribuito e continua a contribuire in maniera determinante al raggiungimento di ottimi risultati, gettando le basi per un grande futuro nerazzurro nella nostra città.