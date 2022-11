Polizia locale di Reggio Calabria; intensa attività nelle ultime 72 ore.

Otto persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria negli ultimi tre giorni dalla polizia locale. In particolare, a seguito di apposte attività di indagine di iniziativa o su delega dell’a.g. si è proceduto a deferire a piede libero tre persone per guida in stato di ebbrezza, tre per abuso edilizio due per occupazione di immobile pubblico. Un cittadino inoltre è stato deferito per furto di energia elettrica. Nella fattispecie gli operatori di polizia di sono giovati del prezioso contributo dei tecnici dell’Enel. Infine nel rione Marconi, a seguito di specifica e mirata attività posta in essere di concerto con l’ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune, una persona è stata segnalata all’autorità giudiziaria per furto di energia elettrica e occupazione abusiva.

I servizi continueranno anche nelle settimane a venire. E sempre di questi giorni è la postalizzazione del primo lotto di circa 800 verbali per abbandono di rifiuti accettati grazie alle telecamere di sorveglianza.