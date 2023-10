La gravidanza è un momento molto delicato della vita di una donna: durante i 9 mesi di gestazione, il corpo va incontro a una serie di cambiamenti fisiologici, metabolici e psicologici che possono mettere a dura prova il sistema immunitario. Per questo motivo, per soddisfare le esigenze sia della madre sia del futuro nascituro, è importante che si assumano tutti i nutrienti essenziali al corretto svolgimento della gravidanza.

In questo senso, alla base del fabbisogno necessario per la madre e per il feto ci deve essere un’alimentazione sana ed equilibrata. Tuttavia, per mantenere un apporto nutritivo sufficiente e bilanciato, in alcuni casi l’alimentazione viene integrata da ulteriori sostanze tramite degli integratori naturali appositamente studiati. Ovviamente, visto che ogni situazione di gravidanza è diversa dall’altra, è fondamentale consultare il proprio ginecologo che saprà consigliare il prodotto e il dosaggio più adatto alle esigenze della singola gestante.

A questo proposito, tra gli integratori per la gravidanza esistenti sul mercato, sono particolarmente consigliati quelli di Leonardo Medica, azienda italiana operante nel settore della salute e del benessere, che studia da anni le formulazioni più adeguate e con prodotti di qualità per soddisfare il fabbisogno delle donne in gravidanza.

Gravidanza in salute: quali nutrienti sono necessari?

A partire dal concepimento e per tutta la durata della gravidanza e dell’allattamento, il corpo della donna viene sottoposto a un forte stress. Per questo, bisogna essere pronti ad affrontare al meglio questo lungo viaggio. Un ottimo punto di partenza è, come per tutte le situazioni, seguire una dieta sana ed equilibrata, la quale viene spesso affiancata da appositi integratori per la gravidanza che permettono di raggiungere il fabbisogno di nutrienti essenziali.

Per esempio, durante la gestazione non sono rare carenze vitaminiche, di ferro o di calcio, che possono essere facilmente compensate con integratori in modo complementare rispetto all’alimentazione giornaliera.

In particolare, bisogna prediligere alcuni principi nutritivi benefici sia per la mamma sia per il feto.

Acido folico: da assumere già durante il concepimento e comunque nei primi tre mesi di gravidanza, per contribuire allo sviluppo del tubo neurale del bambino e prevenire così eventuali difetti.

da assumere già durante il concepimento e comunque nei primi tre mesi di gravidanza, per contribuire allo sviluppo del tubo neurale del bambino e prevenire così eventuali difetti. Ferro : fondamentale per l’ossigenazione dei tessuti, in gravidanza va solitamente integrato perché è facile avere delle carenze.

: fondamentale per l’ossigenazione dei tessuti, in gravidanza va solitamente integrato perché è facile avere delle carenze. Calcio : molto importante per mantenere forte la costituzione ossea della madre e per garantire il corretto sviluppo di quella fetale.

: molto importante per mantenere forte la costituzione ossea della madre e per garantire il corretto sviluppo di quella fetale. DHA (acido docosaesaenoico): si tratta di un acido grasso della serie Omega-3 e assume un ruolo significativo nello sviluppo del cervello e della retina del feto.

(acido docosaesaenoico): si tratta di un acido grasso della serie Omega-3 e assume un ruolo significativo nello sviluppo del cervello e della retina del feto. Vitamina D : è importante per l’assorbimento del calcio e per la formazione e lo sviluppo delle ossa del nascituro.

: è importante per l’assorbimento del calcio e per la formazione e lo sviluppo delle ossa del nascituro. Vitamina B12 : fortemente indicata per garantire il corretto sviluppo neurologico del bambino e per la formazione di globuli rossi.

: fortemente indicata per garantire il corretto sviluppo neurologico del bambino e per la formazione di globuli rossi. Magnesio: questo sale minerale aiuta a tenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa e favorisce l’equilibrio del sistema nervoso e il rilassamento muscolare.

Gli integratori in gravidanza, quindi, sono un elemento necessario per garantire alla gestante di raggiungere il fabbisogno di tutti i nutrienti essenziali per una gravidanza sana. Uno degli integratori più completi in circolazione è Prontogral 500, il prodotto formulato da Leonardo Medica per il benessere della donna e del feto durante la gravidanza, ma anche durante la fase di allattamento.