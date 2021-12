Si è conclusa con successo l’iniziativa “Inside out Christmas” – Il villaggio di Babbo Natale promossa dall’associazione “Quando i bambini fanno ooh” svolta a Feroleto Antico, con il patrocinio dell’ente comunale, dal 7 al 25 dicembre scorso.

A conclusione dell’evento, la Presidente dell’associazione Maria Zito (in arte Tatamery) ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti di tutta l’amministrazione comunale ed in particolare all’Assessore Arcangelo Rizzuto, della Consigliera Deborah Iuliano e del Sindaco Pietro Fazio, i quali nonostante il poco tempo si sono messi subito a disposizione e in tempi davvero celeri sono riusciti a concedere una struttura consona e provvista di tutti i documenti previsti dalla legge.

Parte importante del Villaggio di Babbo Natale, iniziativa che ha trasmesso tanti sorrisi e tanti messaggi importanti, sono stati gli “elfi” che hanno collaborato e reso possibile l’evento ai quali, anche qui, va il ringraziamento di “Tatamery” essendo stati appunto parte viva dell’ iniziativa: Andrea Sinopoli, Azzurra Calidonna, Chiara Raschellà, Antonella Zito, Melissa Molinaro, Gino Calidonna, Catia Cerra, Maria Ruberto, Salvatore Iemma, Andrea Perri, Lucia Rizzo e Giorgia Paese.

Infine “Tatamery” ringrazia anche tutti i genitori che hanno preso parte all’iniziativa accompagnando i propri figli ed in particolare coloro i quali da anni ormai seguono gli eventi dell’associazione con i propri piccoli. Arrivederci al prossimo anno e buone feste.