Il 21 aprile del 1916, nasceva a Largo delle Vergini, nel cuore del centro storico di Cosenza, Giacomo Mancini, partigiano, parlamentare per dieci legislature, più volte ministro nei governi di centrosinistra, segretario nazionale del Psi e sindaco di Cosenza. Per tributare un omaggio al leone socialista nel giorno dell’anniversario della nascita abbiamo organizzato due eventi – così è scritto in una nota della Fondazione Giacomo Mancini

Alle ore 18 di venerdì 21 aprile a Largo Vergini nei pressi dell’abitazione dove nacque, su iniziativa del compagno Giannino Dodaro e di altri socialisti cosentini che ringraziamo per la sensibilità, sarà svelata un’incisione raffigurante il leader socialista.

A seguire, intorno alle 18,30, a piazza dei Follari, a poche decine di metri da dove nacque e a pochi passi dall’abitazione dove visse gli ultimi anni, sarà inaugurata la nuova sede della Fondazione.

Nei nuovi locali – conclude la nota della Fondazione – è custodito e sarà fruibile l’archivio che conserva discorsi, corrispondenze, interviste, atti parlamentari, fotografie e filmati ed è esposta una mostra fotografica raffigurante le tappe salienti del suo impegno nelle istituzioni e nel partito.