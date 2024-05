ORE 17:00 CATANZARO, BIBLIOTECA COMUNALE “DE NOBILI” “PSC e nuove forme dell’abitare. Per una città sostenibile, solidale ed inclusiva” Partito Democratico Calabria Si terrà in data odierna alle ore 17:00 a Catanzaro, presso la Biblioteca comunale “DE NOBILI” l’incontro promosso dal Partito Democratico della Calabria dal titolo “PSC e nuove forme dell’abitare. Per una città sostenibile, solidale ed inclusiva”, al fine di fornire, ai cittadini e agli operatori del settore, spunti di riflessione e di confronto su un tema centrale per lo sviluppo delle nostre città. Il Partito Democratico Calabrese, infatti, avverte la necessità di confrontarsi su una questione cruciale e nodale, quale quello del piano strutturale comunale, per permettere un cambiamento di paradigma nella nostra regione. All’evento saranno presenti il segretario Regionale del PD e senatore Nicola Irto, la Presidente dell’Assemblea Regionale del Pd e vicesindaco di Catanzaro, Giusy Iemma, il capogruppo Pd in seno al Consiglio Comunale di Catanzaro, Fabio Celia, oltre al Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e il presidente di Arci Catanzaro, Rosario Bressi. Sarà presente, altresì, il Prof. Domenico Passerelli in qualità di urbanista ed esperto della materia. Durante l’incontro ampio spazio verrà dedicato agli interventi dei partecipanti e al dibattito. Le conclusioni saranno affidate a Pierfrancesco Majorino della segreteria nazionale del Partito Democratico.