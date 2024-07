L’ultima iniziativa del Comitato Civico Pro Taurensi è stata l’evento a Polistena, il 17 Luglio, in occasione dei

festeggiamenti di Santa Marina. Uno stand informativo che ha permesso a tutti i cittadini di riscoprire

nuovamente la storia delle Ferrovie Calabro Lucane nella piana di Gioia Tauro, mediante video storici correlati

e informazioni tecniche più dettagliate ed espresse dai promotori. A seguire, il Comitato Pro Taurensi ha

illustrato le tavole tecniche del progetto metropiana. Il comitato si mobilita principalmente per un unico

obiettivo: il ripristino delle linee Taurensi, mediante un progetto di recupero in chiave moderna e

riconversione in una linea pendolare che porterebbe benefici ad un bacino d’utenza di oltre 170.000 abitanti.

La metropiana taurense, secondo il progetto, dovrebbe estendersi lungo due linee: la “linea rossa” Gioia

Tauro-Cinquefrondi, della lunghezza complessiva di 32 km e comprendente le stazioni di Gioia Tauro Est,

Rizziconi,Amato, San Martino, Taurianova, Cittanova, San Giorgio Morgeto Torre, San Giorgio Morgeto,

Polistena, Cinquefrondi Piazzale Creazzo e Cinquefrondi, programmando anche la costruzione di nuove fermate. La

“linea blu” Gioia Tauro-Seminara, della lunghezza di 12 km e comprendente le stazioni di San Fantino, Palmi e Seminara

con l’inserimento di nuove fermate.

Il progetto prosegue con la linea verde/velorail” ex linea Sinopoli nel tratto compreso fra Seminara e Sinopoli.

Si tratta del terzo lotto, attualmente non recuperabile a livello ferroviario o tranviario a causa delle gravi

condizioni d’armamento e dei costi esorbitanti per il suo ripristino in un’area vessata dal forte dissesto

idrogeologico. Il futuro di questa tratta sarebbe esclusivamente a livello turistico con un interscambio da

svolgersi nella stazione di Seminara. Tutto questo provvisoriamente, in attesa di reperire i fondi per poter

riaprire in sicurezza anche quel tratto di linea. L’idea è di ripulire la linea da rovi e piante infestanti per creare

un percorso verde di trekking, misto Velorail (ferrociclo) “su proposta dell’Associazione Ferrovie in Calabria”,

mantenendo l’attuale armamento ferroviario e salvaguardando l’intera linea dalle attuali condizioni di

degrado e abbandono, recuperando per gli escursionisti e per il sistema Velorail le stazioni di Sant’Anna di

Seminara, Melicuccà, Valli, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Sinopoli S.P. Secondo il Comitato, tale proposta

risulterebbe il metodo più veloce per il recupero della linea aspromontana nella sua intera lunghezza,

costituita da numerose opere d’arte di notevole pregio architettonico e storico, fra cui il viadotto Caruso di

Sant’Eufemia d’Aspromonte.