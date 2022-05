DI CLEMENTE CORVO

Iniziate le operazioni di rifacimento del manto stradale delle “vie del porto”.

Il Sindaco Aldo Alessio e l’Assessore alla Viabilità Andrea Macino esprimono tutta la loro soddisfazione per l’inizio dei lavori di manutenzione che restituiranno decoro e sicurezza a una delle arterie principali della città – S.S.18 nel suo tratto dall’Ospedale e continueranno su via Rosarno, via Agliastro, via Guardiola, via Tre Palmenti e via Pozzillo.

Le operazioni consisteranno nella scarificazione e fresatura dell’asfalto ed il rifacimento di un manto stradale nuovo. In questo modo sarà effettuato il livellamento delle superfici e la messa in sicurezza di eventuali tombini.

I lavori di riqualificazione della viabilità erano previsti e finanziati quali opere di compensazione per il territorio dall’Autorità di Sistema Portuale nel suo Piano Operativo Triennale 2021-2023.

L’ Ente Comunale ha svolto virtuosamente la progettazione a fine 2021 e ne ha appaltato a febbraio 2022 la realizzazione per un importo pari a 373.939.80 € dall’azienda Co.Ge.F. s.r.l. di Cosoleto.