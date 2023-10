Inizia la squalifica di Fagioli, Juve “Al suo fianco”

TORINO (ITALPRESS) – Poco dopo il comunicato della Figc che ufficializza la squalifica di Nicolò Fagioli (7 mesi di stop all’attività agonistica, più 5 mesi in prescrizioni alternative), fissandone a oggi la partenza (potrebbe giocare l’ultima di campionato a fine maggio), la Juventus ha pubblicato una nota nella quale ribadisce il pieno sostegno al 22enne centrocampista, in bianconero dal 2015. “La società – scrive la Juve – prende atto del comunicato ufficiale della Figc e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell’affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto nell’accordo, collaborando con la Federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti”. Il riferimento è al “piano terapeutico della durata minima di mesi 6 finalizzato alla cura della ludopatia” e alla “partecipazione di Fagioli a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 nel periodo di cinque mesi”. “Siamo fermamente convinti – prosegue e conclude la Juventus – che Nicolò, con l’appoggio della società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità”.

