Questa silloge fa parte di una raccolta poetica facente parte di un volume intitolato “La Spoon River Taurianovese” con sottotitolo “La morte ci colse vivi”, edita per i tipi di Edizioni Filosofiche Letterarie, la quale costituisce una cronaca poetica e narrativa dipanata attraverso la reale narrazione di vite passate, raccontate in prima persona dai defunti delle cittadine di Radicena e Iatrinoli conurbate nel 1928 nell’attuale Taurianova (Reggio Calabria), tramite una variegata raccolta di lapidari epitaffi e di storie dimenticate.

Si tratta di personaggi aventi ciascuno una propria silenziosa anima e fragorosa sonorità incarnate nella complessità dell’esperienza umana vissuta, con propri tratti distintivi, linguistici e tonali, che potrebbero rendere i necrologi concretamente rappresentabili su un palcoscenico, come essenziali note di esistenze.

Dare ai reali personaggi, che dimorarono anche di passaggio, voce attraverso la penna, costituisce una revenge della memoria di esseri umani obliati dalla incuria, dalla damnatio memoriae o dalle nefandezze di coloro che dovevano conservarne l’identità.

Ciò che contraddistingue i personaggi della Spoon River Taurianovese è che essendo morti non hanno più nulla da perdere, e quindi possono “raccontarsi”, confessare con assoluta sincerità i loro peccati, le loro ambizioni, i propri amori, i propri “non detti”.

Un romanzo poetico mascherato, dove senza esitazioni di «favolelli eziologici», i personaggi dialogano da un Oltretomba paganizzante, dove si ama, odia, spettegola, invidia, brama come sulla Terra.

Trattasi, pertanto, di poetiche, intessute di vera storia cittadina, pregne di incanto e di vita vissuta o non vissuta, osservate da un imperscrutabile caleidoscopio, che rifrange nel tempo una eterogenea e variegata vitalità affossata dal decorso naturale delle cose.

Il volume reperibile sui siti Giunti al Punto o Amazon oltre a ritrarre le figure di trentatré personaggi taurianovesi e la narrazione di storie locali, è, altresì, caratterizzato da due appendici la prima intitolata “L’origine dei siti sepolcrali Taurianovesi” e la seconda “Il necrologio come «forma semplice» nella letteratura contemporanea”, nonché decorato da quarantadue originali riproduzioni fotografiche riguardanti i personaggi nonché illustrative.







Ing. Luigi LA MASA





Ebbi i natali nella vicina Trinacria.



Fui chiamato dal regime a collaudare

nelle conurbate contrade di Radicena e Iatrinoli

la provinciale carreggiata intitolata a Luigi Razza

nota intercapedine di snodo nel pianoro

già nelle epoche medievali.



Le mie peculiari competenze

– ero ingegnere meccanico –

mi candidarono all’incarico

che iniziai con solerzia

sotto l’egida del podestà Mariano Aprea.



Le norme costruttive

tecniche e funzionali

costituivano le mie tre Grazie

che mi accompagnavano

nell’assolvimento dell’ingrato compito.



Fui solo nella mia vita

privo di alcuna semenza

mi allontanai tragicamente

senza alcun ricordo

senza nessun pianto.



Alcuno reclamò i miei maciullati resti.



La mia dimenticata stele

nel cimitero di Radicena così recita:

“Ing. Luigi La Masa

Tragicamente ucciso

Da folle automobilistico

17 – 12 – 1929”.