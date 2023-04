Infrastrutture, Minardo “Da Salvini momento di chiarezza sulla Siracusa-Gela”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il ministro Salvini per questo importante momento di chiarezza, adesso è importante monitorare la situazione per evitare ritardi e scongiurare ogni ipotesi di blocco”. Così il deputato Nino Minardo commentando il chiarimento da parte del Mit circa l’erogazione di fondi destinati ai lavori sulla Siracusa-Gela.

Minardo che la scorsa settimana aveva interessato il ministro Salvini della vicenda del paventato stop dei lavori sul tratto Ispica-Modica annuncia anche che “in settimana Presidente e Direttore del Consorzio autostrade siciliane saranno a Roma al Ministero delle infrastrutture per ulteriori approfondimenti sullo stato del pagamento destinato a Cosedil e prima dell’erogazione della seconda tranche di risorse”, conclude.

foto ufficio stampa Lega

(ITALPRESS).