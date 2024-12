Sabato 21 dicembre 2024 alle ore 16, la Chiesa del Rosario di Taurianova ospiterà l’incontro dal titolo “SOCIAL & NETIQUETTE – Navigare sicuri: Social Network, IA e consapevolezza digitale”.

Durante il convegno si discuterà dei rischi del web e delle buone pratiche di relazione e comunicazione sui social.

L’evento è promosso dall’associazione di Azione Cattolica Italiana “Pier Giorgio Frassati” della Parrocchia Maria SS. delle Grazie con il patrocinio di Taurianova Capitale del Libro 2024.

Diversi ed importanti relatori si avvicenderanno nel corso del convegno, tra cui il direttore dell’Ufficio Comunicazione Sociale della Diocesi di Oppido – Palmi Filippo Andreaccio e gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale per la Calabria, approfondendo i contenuti dell’incontro ed i diversi aspetti inerenti la tematica.

Non solo social network ma anche intelligenza artificiale e consapevolezza digitale.

Sarà un pomeriggio all’insegna dell’informazione e dell’approfondimento rivolto ad adolescenti, giovani, famiglie e non solo!