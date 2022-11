Il 5 novembre 2022 si è svolta a Lamezia Terme, presso il Civico Trame, la conferenza dell’organizzazione del Partito Comunista, partito che aderisce all’ “Incontro internazionale dei Partiti Comunisti e Operai”, che alle ultime elezioni politiche ha ottenuto con la lista “Italia Sovrana e popolare” l’1,25% dei voti, equivalenti a 350.000 suffragi. La conferenza ha visto la partecipazione del dirigente del Partito, Salvatore Catello, Responsabile nazionale dell’organizzazione del Partito e membro dell’ufficio politico del partito. La Conferenza è stata presieduta da Saverio Valenti della Segreteria Provinciale di Crotone.

La Conferenza si è svolta in due momenti: una riservata agli iscritti e l’altra aperta al pubblico, che ha affrontato i temi della discussione odierna nell’ambito della politica estera e dei temi del dibattito della politica italiana. Si è discusso anche del progetto di “Italia sovrana e popolare”, facendo emergere la volontà di costruire un’alleanza nella pluralità di vedute, altresì si è espressa la volontà di costruire l’unità dei comunisti. Fondamentale la discussione circa la costruzione di una piattaforma per la realizzazione della pace immediata nell’ambito del conflitto Russo-Ucraino; particolare accento si è posto sul tema della crisi economica ed energetica che investe e che investirà l’Italia.

Nella prima parte si è discusso della vita interna del partito: la riorganizzazione delle strutture territoriali del partito stesso. La conferenza ha nominato Saverio Valenti a presidente del Comitato Regionale, Tesoriere Regionale e Responsabile del Tesseramento Renato De Bellis. Ha inoltre eletto come Segretario Regionale: Antonino Tommy Massara di Reggio Calabria. Segretario Provinciale di Catanzaro: Valentina Persampieri, Segretario Provinciale di Crotone: Davide Leto, Segretario Provinciale di Cosenza: Eduardo Zumpano.