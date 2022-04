Incontro Furgiuele con Occhiuto, “Anche Nocera avrà casa della salute”

Mattinata di lavoro con il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Tra i temi affrontati, la possibilità di estendere la rete territoriale sanitaria alla realtà di Nocera Terinese, che possiede tutti i requisiti per poter ospitare un nuovo progetto di Casa della Salute.

Una possibilità che sarà presto realtà.

Ciò ,ovviamente, senza togliere nulla a nessuno.

La nuova era della sanità calabrese si baserà, si sta già basando, sulla esigenza stringente di rendere partecipi i territori e le periferie di una offerta di servizi migliore.

In questo senso, l’impulso dato dal Presidente Occhiuto è già visibile , è esso stesso un programma operativo per ridare dignità ai calabresi dimenticati dalle cure.

Sono finiti i tempi catastrofici di commissari alla sanità insensibili , e a tratti arroganti,che spogliavano un Santo per vestirne un altro.

San Mango e Nocera Terinese,ad esempio, vedranno potenziata la rispettiva offerta sanitaria.

Saranno due poli operativi distinti ma legati dalla mission di rigenerare un’area per decenni dimenticata .

Per tale ragione, auspico una collaborazione concreta, che sappia superare eventuali pastoie burocratiche, da parte dei commissari prefettizi che stanno reggendo attualmente l’amministrazione comunale di Nocera.

Mi auguro che sapranno essere coerenti con l’intendimento palesato dal Governatore a ricomprendere anche Nocera nel network delle Case della Salute.

Un risultato, questo, per nulla scontato e quindi importante per la comunità.

Ora c’è da mettere a disposizione strutture e procedure necessarie alla attuazione di un progetto che significa una sola cosa, dignità.