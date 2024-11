Il Comune di San Ferdinando si unisce come partner attivo al progetto “Job in Progress” grazie all’impulso di Patrizia Rodi Morabito, artista e imprenditrice agricola e del Vescovo di Oppido-Palmi, mons. Giuseppe Alberti. “Job in Progress” è promosso dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria, dalle Diocesi di Oppido-Palmi, di Locri-Gerace e dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa e l’empowerment personale dei giovani e di altre categorie vulnerabili, come disoccupati, inattivi, inoccupati e Neet (Not in Education, Employment or Training).

Il progetto nasce da un’iniziativa congiunta per la creazione di una rete solidale e strategica che mira ad accompagnare i giovani nel territorio verso percorsi di formazione, occupazione e creazione d’impresa, promuovendo valori come la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa e ha lo scopo di offrire ai giovani tra i 17 e i 35 anni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, concrete opportunità di trovare lavoro e creare impresa secondo le aspirazioni e le competenze di ciascuno. Lo fa attraverso una rete competente di soggetti pubblici e privati che cooperano in uno spirito inclusivo, coesivo e pastorale.

Con l’adesione a “Job in Progress” i giovani potranno sviluppare consapevolezza e competenze per scegliere un percorso lavorativo o formativo adeguato; trovare lavoro nel territorio provinciale e realizzare un’idea di business grazie a un supporto concreto e personalizzato anche attraverso le competenze utili a partecipare a bandi e avvisi pubblici per la creazione di nuove imprese.

Il progetto mira anche a prevenire e contrastare fenomeni di lavoro irregolare e sfruttamento, diffondendo valori etici e promuovendo strumenti come il bilancio sociale e il bilancio di sostenibilità.

Tra le azioni specifiche, inoltre, è possibile ricevere orientamento e sostegno per la redazione di curriculum vitae, lettera di presentazione, domanda di lavoro; partecipare a incontri su “come affrontare un colloquio di lavoro e a colloqui su bilancio delle competenze e potenziamento delle abilità trasversali al fine di migliorare l’approccio al lavoro; ottenere aiuto nella redazione del progetto lavorativo e disporre di momenti informativi sui contratti di lavoro, sui i rischi del lavoro irregolare e del lavoro nero e sui diritti e doveri dei lavoratori.

Il Comune di San Ferdinando, come partner attivo del progetto, metterà a disposizione gli ambienti e le tecnologie per partecipare alla fase formazione che prevede, per un periodo di sei mesi, una serie di due lezioni a settimana.

Il 22 novembre prenderà avvio il Progetto HUB-PORTO presso la Curia Arcivescovile di Reggio Calabria – Aula Mons. G. Ferro. Le lezioni si potranno seguire anche On-Line dalle 18:00 alle 20:00 presso il Comune di San Ferdinando.

Al termine del periodo formativo tutte le nozioni e le competenze saranno sintetizzate in una “Summer School” della durata di cinque giorni. A questo punto i giovani potranno presentare le proprie idee e i progetti di startup a una giuria che valuterà le proposte più convincenti.

Tra i temi trattati in HUB-PORTO:

Conoscenza e partecipazione alle opportunità europee per i giovani

Progettazione sociale e imprenditorialità

Management aziendale e innovazione

Per iscriversi è necessario compilare il modulo: https://forms.gle/VSzrznAyy7ZVuJVC6

Il Comune di San Ferdinando conferma pertanto il proprio impegno nel sostenere politiche di inclusione e sviluppo, riconoscendo l’importanza di fornire strumenti concreti per il rilancio occupazionale, soprattutto tra le fasce più giovani e fragili della popolazione. La partecipazione al progetto “Job in Progress” si inserisce in una strategia più ampia di promozione del lavoro dignitoso e della crescita sostenibile nel territorio.

Insieme per un futuro migliore, insieme per il lavoro.

www.jobinprogress.it | www.reggiobova.it | www.diocesioppidopalmi.it | www.diocesilocri.it | www.rc.camcom.gov.it | www.comune.sanferdinando.rc.it

CONTATTI UTILI – Coordinamento Job in Progress

Monica Tripodi

Ufficio Pastorale Sociale e il Lavoro Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova

Email: info@jobinprogress.it

Camera di Commercio di Reggio Calabria

Marina Crea

Email: informa.crea@rc.camcom.it