Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione nord, per un incidente avvenuto al km 270,600, tra Rogliano e Cosenza.

Si è verificato un tamponamento tra quattro veicoli e, nel sinistro, due persone sono rimaste ferite, rendendo necessario l’atterraggio dell’elisoccorso.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

